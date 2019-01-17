Хлебные четки, почта в туалете и невероятная ностальгия. Экскурсия с бывшей заключенной по безлюдной легендарной ”пятерочке”



Лейла Ээритс просидела в СИЗО на ул. Магазини с сентября 2015 года по март 2016. Потом суд наказал ее условно испытательным сроком в пять лет, и ее отпустили прямо из зала суда. В этот понедельник она вернулась в тюрьму добровольно — в качестве провожатой. В этих стенах — уже ни души. О тех шести месяцах она написала книгу ”Четыре квадратных места. Без опыта — в тюрьму”.

Через неделю там отключат электричество и все: тюрьма закроется насовсем.