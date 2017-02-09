Хитросплетения жизни: решение по пособию Эрма принимала экс-соратница Ильвеса по партии

Политическая карьера Марии Алайыэ, которая в свое время принимала решение относительно пособия на развитие хутора Эрма, начиналась в Народной партии под руководством Тоомаса Хендрика Ильвеса. С этой же партии началось восхождение Мартина Хельме, который сейчас жестко высказывается на тему разгоревшегося вокруг пособия скандала, пишет Eesti Ekspress.

В 2006 году Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) выделяет пособие в размере более чем 190 000 евро на создание на хуторе Эрма туристического центра. Ильвес становится президентом и не может заниматься воплощением в жизнь бизнес-плана.

В 2012 году руководство EAS решает частично востребовать выделенное пособие. Решение не обнародуется.

В 2016 году EAS востребует с Ильвсеа 10% от пособия — 19 000 евро. Ильвес возвращает указанную сумму. Разгорается скандал, который приводит к увольнению главы фонда Ханно Томберга.

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В 2017 году новое правление EAS приходит к мнению, что возврату подлежит 90% от выплаченного Ильвесу пособия. Поскольку востребовать деньги задним числом не представляется возможным, фонд решает вернуть средства ”из своего кармана”.

Крестьянская партия Эстонии

В 1994 году — создание немногочисленной партии.

В 1998 году в партию вступают депутаты Индрек Канник, Март Нутть, Энн Тарто и Воотеле Хансен. Счета партии оплачивают Тийт Пруули и Рейн Кильк. Для того, чтобы дела на партийных мероприятиях шли более гладко, Тартуский пивзавод снабжает их бесплатным пивом.

В апреле 1998 года партия переименовывается в Народную партию. Ее символом становится солнце. Среди членов партии выделяется председатель Харкуского волостного собрания Аллан Кийл, который становится председателем рабочей группы по проведению реформ.

В 1998 году партия решает объединиться с Умеренными. После парламентских выборов в мае план претворяется в жизнь.

Тоомас Хендрик Ильвес

В декабре 1996 года становится министром иностранных дел.

В 1997 года вступает в Крестьянскую партию.

В апреле 1998 года на съезде партии призывает государство к более эффективной борьбе с коррупцией. Становится председателем партии. Обещает поддержку правительству Марта Сийманна, а на следующий день критикует министра окружающей среды Виллу Рейльяна за совершение на бирже инвестиций из госказны. Рейльян в свою очередь угрожает обнародовать информацию, касающуюся личной жизни Ильвеса.

В июне 1998 года в Postimees выходит разгромная статья Тоомаса Сильдама, который пишет, что государство тратит на президентское жилье 25 000 крон ежегодно. МИД молчит.

В августе 1998 года часть фермеров обвиняет Ильвеса в отсутствии защитной пошлины и падении цен на молоко.

В октябре 1998 года Ильвес покидает пост главы МИДа.

В марте 1999 года возвращается.

В 2006-2016 гг является президентом Эстонской Республики. Его советником по связям с общественностью становится Тоомас Сильдам.

Мария Алайыэ

В апреле 1998 года избрана в правление Народной партии. Вместе с Хендриком Хололеем руководит экономической комиссией партии. Работает руководителем проектов в подведомственной Министерству экономики службе внешних инвестиций.

В январе 1999 года занимается вопросами бюджета и ответственности руководителей Народной партии. Требудет четкого определения денежных обязательств.

После выборов 1999 года становится советником министра экономики Михкеля Пярноя. Остается в кресле и во времена министра Хендрика Холохея. Вырастает до руководителя отдела по контролю за внутренним рынком Министерства экономики.

В 2008 году становится членом правления EAS. Отвечает за туристический и экспортный маркетинг Эстонии. Одобряет решение о том, что возврату подлежит лишь малая часть выделенного на развитие хутора Эрма пособия.

Начиная с 2012 года является директором канцелярии Рийгикогу. Сейчас сожалеет о принятых в отношении хутора Эрма решениях.

Мартин Хельме

В 1995 году поступает на работу в МИД в качестве посыльного в консульском отделе, позже становится секретарем. Его отец, Март Хельме, является в это время послом Эстонии в России.

В 1996 становится референтом отдела по планированию политики.

В 1998 году становится членом Крестьянской партии. Позже в партию вступают его дядя, историк Рейн Хельме, и двоюродны брат, Пеэтер Хельме.

В апреле 1998 года, выступая на съезде партии, говорит: ”Речь идет о политической силе, имеющей потенциал для того, чтобы войти в правительство. Крайне важно, чтобы молодые и старые хорошо ладили между собой и понимали друг друга”.

В августе 1998 года становится членом рабочей группы по вопросам политики безопасности.

В декабре 1998 года прекращает свою деятельность в Народной партии ”в связи с принципиальным неприятием объединения Народной партии и Умеренных”.

В 2000 году покидает МИД.

На данный момент является вице-председателем Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Подвергает жесткой критике действия EAS. Говорит, что подлежащую возврату часть пособия на развитие хутора Эрма должны выплатить либо принявшие решение чиновники, либо сам Ильвес.