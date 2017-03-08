Хирург: бастовать должен народ, а не медики. Но где же он?

Сердечно-сосудистый хирург Клиники Тартуского университета Арно Руузалепп (43) считает, что Больничная касса неправильно распределяет средства налогоплательщиков, а для улучшения ситуации народу следует самому выйти с протестом на улицы, пишет Eesti Ekspress.

Вы утверждаете, что министр здоровья и труда Евгений Осиновский врет: в конце минувшего года правительство решило выделить Больничной кассе 10 млн дополнительных средств. Министр пообещал, что пациенты с проблемами сердца станут попадать на операцию в четыре раза быстрее. Вы говорите, что ”ни черта” из этого плана не вышло.

Министр сам не понял, что обещал. В медицине операция означает серьезное полостное вмешательство, которое предполагает наличие операционной и палаты интенсивной терапии. Как в Тарту, так и в Таллинне таких операций проводится около 400 ежегодно. До кризиса в Тарту очередь была менее месяца. В последние годы ожидание операции растянулось на более, чем два месяца.

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В чем конкретно обманул министр?

Они обещали 10 млн на увеличение объемов лечения для неврологии и кардиологии. Отлично. Но оттуда забрали 3,6 млн на нужды стоматологии и биологического лечения. Уже меньше. Да, бюджет кардиологии нашей Клиники сердца в этом году, действительно, вырос на 1,2 млн евро, но сердечно-сосудистую хирургию урезали на одну шестую часть, а это 800 000 евро! В итоге на лечение заболеваний сердца из этих 10 млн евро клиника получила всего 400 000. На целый год!

[…]

Что означает два месяца ожидания операции на сердце?

Конечно, существуют болезни сердца, которые требуют немедленного вмешательства. В таких случаях мы втискиваем пациента между другими, чтобы он, ожидая, не умер.

[…]

Правда ли, что болеть нужно в правильное время?

Да, серьезно заболеть вы можете в январе-феврале или августе-сентябре, тогда с большой долей вероятности получите в Эстонии лечение (это связано в финансированием). Хуже всего болеть в конце мая, начале июня или под Рождество.

Люди умирают, потому что вовремя не попадают на операцию?

Да. В прошлом году, не дождавшись своей очереди, умерли два человека. И это очень много!

[…]

Вы утверждаете, что забастовка врачей бессмысленна и что бастовать должен народ.

Со стороны врачей жаловаться в корне неправильно. Когда мы выступаем в СМИ или начинаем бастовать, то все думают, что мы требуем прибавки к зарплате. Все это оборачивается против нас и появляется очень много подпевал.

В действительности же эти подпевалы плюют в тот самый колодец, из которого им вскоре предстоит напиться. Заболевая, человек хочет получить лечение сразу, на высоком уровне и бесплатно. Дорогие люди, те деньги, которые сейчас Больничная касса распределяет по собственному усмотрению, — ваши. Это не деньги врачей, это деньги, собранные на ваше лечение. Вы должны выйти на улицы и требовать получения условленного лечения или услуги. Но где же вы?

Полностью интервью с кардиологом можно прочитать в Eesti Ekspress.