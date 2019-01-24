Херкель: правам человека в интернете необходимо срочно уделить внимание

По словам Херкеля, интернет влияет почти на все, что нас окружает, и стал неотъемлемой частью жизни сотен миллионов человек. Благосостояние государств также во многом зависит от интернета. В свете этого все больше внимания необходимо уделять защите прав человека в интернете. ”Это также послужило причиной составления и представления данного рапорта. В нем я уделяю основное внимание правам человека, которые требуют все более активной защиты. Каждый должен иметь доступ в интернет. Никто не должен чувствовать, что подвергается дискриминации. Интернет должен быть открытой ”экосистемой” для всех”, — сказала Херкель.

Согласно рапорту, свобода слова и свобода информации нуждаются в более эффективной защите. В то же время, пользователям необходимо обеспечить безопасность и неприкосновенность их частной жизни, особенно с точки зрения личных данных.

”Операторы связи должны почувствовать давление. То же касается и тех, кто создает новые возможности для пользования интернетом, например, разработчиков интернета вещей и искусственного интеллекта”, — сказал Херкель.

Каждый пользователь интернета должен иметь право решать, как могут быть использованы его личные данные. Но вместо этого здесь все решает коммерческий интерес. ”Поэтому я предложил, что хорошее управление интернетом должно быть многосторонним и децентрализованным, прозрачным и ответственным. В основе должны быть сотрудничество и участие”, — сказал Херкель.