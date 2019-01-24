Херкель: правам человека в интернете необходимо срочно уделить внимание

Вчера Парламентская ассамблея Совета Европы приняла рапорт члена делегации Эстонии в ПАСЕ Андреса Херкеля ”Управление интернетом и права человека”, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
По словам Херкеля, интернет влияет почти на все, что нас окружает, и стал неотъемлемой частью жизни сотен миллионов человек. Благосостояние государств также во многом зависит от интернета. В свете этого все больше внимания необходимо уделять защите прав человека в интернете. ”Это также послужило причиной составления и представления данного рапорта. В нем я уделяю основное внимание правам человека, которые требуют все более активной защиты. Каждый должен иметь доступ в интернет. Никто не должен чувствовать, что подвергается дискриминации. Интернет должен быть открытой ”экосистемой” для всех”, — сказала Херкель.
Согласно рапорту, свобода слова и свобода информации нуждаются в более эффективной защите. В то же время, пользователям необходимо обеспечить безопасность и неприкосновенность их частной жизни, особенно с точки зрения личных данных.
”Операторы связи должны почувствовать давление. То же касается и тех, кто создает новые возможности для пользования интернетом, например, разработчиков интернета вещей и искусственного интеллекта”, — сказал Херкель.
Каждый пользователь интернета должен иметь право решать, как могут быть использованы его личные данные. Но вместо этого здесь все решает коммерческий интерес. ”Поэтому я предложил, что хорошее управление интернетом должно быть многосторонним и децентрализованным, прозрачным и ответственным. В основе должны быть сотрудничество и участие”, — сказал Херкель.
По мнению Херкеля, для защиты прав человека необходимы конкретные процедуры, которые надо создавать в сотрудничестве с другими государствами. Также необходимо задействовать и различные заинтересованные стороны. Основную роль в Европе будут играть Совет Европы и Европейский союз. В сотрудничестве с ними должна вырасти и роль EuroDIGi (European regional dialogue of internet governance — Европейский региональный диалог по управлению интернетом).
По словам Херкеля, связанные с интернетом вопросы также находятся в центре внимания ПАСЕ. В комитете по культуре готовится еще несколько рапортов на схожие темы. Происходящее в сети привлекает все больше внимания, например, и в рамках выборов и наблюдения за выборами, а также при мониторинге работы различных демократических институтов государств-членов ПАСЕ. ”Если говорить о кибер-безопасности, то тут мы имеем дело с уязвимостью больших стратегических инфраструктур. Но мы также должны обеспечить защиту нашего демократического государственного устройства и наших институтов от возможных внешних угроз”, — сказал Херкель.
Помимо рапорта, 60 голосами ”за” (три против) были приняты рекомендации Совета Европы правительствам государств-членов. Два участника голосования воздержались.