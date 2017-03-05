Херкель: хотелось бы союза свободников и "зеленых" на местных выборах в Таллинне

Свободная партия Эстонии твердо решила пойти на местные выборы в рядах избирательных союзов, передает rus.err.ee.

"Не защищены интересы местных людей. Очень много партийного произвола и я думаю, что самый лучший способ борьбы — это избирательный союз", — говорит председатель Свободной партии Эстонии Андрес Херкель.

Депутаты Рийгикогу от Свободной партии не будут выдвигать свои кандидатуры на местных выборах, тем самым, показывая пример и другим партиям, чтобы те избегали централизации власти.

Лидер свободников не исключает, что не все его однопартийцы пойдут на местные выборы с избирательными союзами, возможно некоторые вольются в ряды "зеленых".

"Наша рекомендация, конечно, идти с избирательными союзами. Кстати, я думаю, что "зеленые" в Тарту будут тоже участвовать в избирательном союзе. Было бы хорошо, если бы они пришли к этому союзу и в Таллинне", — отмечает Херкель.