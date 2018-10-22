Хельве Сяргава: среди квартирных товариществ царит страх и хаос

К председателю ревизионной комиссии Хельве Сяргава обращается все больше обеспокоенных членов таллиннских квартирных товариществ. Слишком слабое урегулирование законов и безразличие города к проблеме создали ситуацию, когда против воли жильцов возможно требовать с КТ дополнительные финансовые обязательства.

”Кажется, что законодатели недостаточно просчитали ситуацию и не смогли оценить риски злоупотребления слабыми местами в законе. В результате страдают квартировладельцы, которые теряют контроль над квартирным товариществом”, — сказала Сяргава.

”Если в первый раз на собрании КТ не было кворума, то на втором собрании очень просто укомплектовать правление товарищества чужими людьми, так как на втором собрании уже неважно число участников — достаточно лишь одного квартировладельца”, — объяснила Сяргава.

”Новое же правление в свою очередь может по той же схеме запросто наделить жильцов не желаемыми обязанностями и взять кредит. Долги же будут востребоваться с жильцов. В результате попадают в кабалу пожилые и менее защищенные жильцы и рискуют потерей своей квартиры”, — добавила Сяргава.

По оценке Сяргава, эта проблема все больше усугубляется и затрагивает все больше жителей Таллинна. ”Никто не должен бояться остаться без своего дома из-за чужих злых намерений”.