Хельве Сяргава: ревизионная комиссия проведет внеочередное собрание по теме Тондираба

Сегодня ревизионная комиссия Таллиннского горсобрания под руководством Хельве Сяргава рассмотрит заказанный городским внутренним контролем аудит спортивного комплекса Тондираба.

По словам Хельве Сяргава, число и характер нарушений, зафиксированных в аудите, мягко говоря, пугает. ”После ознакомления с аудитом необходимо срочно выяснить, кто ответственный за эти нарушения и какие изменения намерен сделать город в управлении спортивным комплексом”, — подчеркнула глава ревизионной комиссии Хельве Сяргава. ”Так как Тондираба — это сфера ответственности вице-мэра Вадима Белобровцева, то на прошлой неделе ему был отправлен соответствующий запрос. Надеемся получить ответ”, — добавила Сяргава.

Также сегодня члены комиссии обсудят, как именно запланировано потратить 84 000 евро, выделенных из дополнительного бюджета Таллиннскому телевидению. Комиссия надеется услышать разъяснения от члена правления Таллиннского ТВ Таави Пукка. ”Главная задача ревизионной комиссии состоит в контроле за тем, чтобы деньги таллиннских налогоплательщиков тратились по делу”, — сказала председатель ревизионной комиссии Хельве Сяргава.