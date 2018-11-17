Хельве Сяргава приглашает квартирные товарищества на круглый стол

”В последнее время мне довелось встретиться со многими представителями правлений КТ, которые поделились со мной своими проблемами. Я созываю круглый стол для того, чтобы картина о текущей ситуации стала еще более ясной и чтобы затем мы смогли принять дальнейшие меры”, — сказала председатель ревизионной комиссии горсобрания Хельве Сяргава.

По словам председателя ревизионной комиссии, несовершенное законодательство держит многих членов квартирного товарищества в страхе. ”Недальновидность законотворцев позволяет чужим людям взять товарищества в свои руки и оставить жильцов без крыши над головой”.

К председателю ревизионной комиссии Хельве Сяргава обращается все больше обеспокоенных членов таллиннских квартирных товариществ. ”Слишком слабое урегулирование законов и безразличие города к проблеме создали ситуацию, когда против воли жильцов возможно требовать с КТ дополнительные финансовые обязательства. Кажется, что законодатели недостаточно просчитали ситуацию и не смогли оценить риски злоупотребления слабыми местами в законе. В результате страдают квартировладельцы, которые теряют контроль над квартирным товариществом”, — сказала Сяргава.

Круглый стол, посвященный проблемам таллиннских квартирных товариществ, состоится 5 декабря в 18:00 в зале Таллиннского городского собрания.

По словам Хельве Сяргава, на дискуссию ожидаются члены правления таллиннских квартирных товариществ и собственники квартир, которые хотят обсудить проблемные места в работе товариществ.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться по адресу: joosep.vimm@tallinn.ee. Контактный телефон: 53 305 007