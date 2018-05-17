17.05.2018, 19:10

Хельве Сяргава: коррупционная инфекция полностью поразила городскую систему Таллинна

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rus.delfi.ee
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Sõle spordikeskus
Sõle spordikeskusFoto: Raul Mee

По словам председателя ревизионной комиссии Таллиннского горсобрания социал-демократа Хельве Сяргава, коррупционная инфекция полностью заразила городскую систему. Новые случаи коррупции появляются как грибы после дождя.


В феврале стало известно о подозрениях в коррупции в клинике по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы. В апреле мы узнали о задержании ведущих сотрудников фирмы Tallinna Linnatranspordi AS с подозрениями в коррупции. Теперь криминальная полиция сообщила, что подозревает руководителя спортивного центра ”Сыле” в получении взяток.

”Градоначальники по-прежнему равнодушны. Коррупция процветает, но по их словам, все в порядке — это всего лишь единичные случаи”, — удивилась Хельве Сяргава. ”До тех пор, пока безразличие и так называемый контроль ”над самим собой” будут нормой, городская система не оправится от коррупционной инфекции. Ее нужно с корнем выдернуть, а не отворачиваться от проблемы и надеяться, что все само пройдет”.

”Я обязательно предложу внести вопрос о руководстве спортцентром ”Сыле” в программу действий ревизионной комиссии”, — добавила Сяргава.

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Хельве Сяргава: коррупционная инфекция полностью поразила городскую систему Таллинна

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