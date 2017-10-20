Хельо Пикхоф: закон о детях с особыми образовательными потребностями нужно переделать

Вчера в Рийгикогу социал-демократ Хельо Пикхоф призвала найти лучшее решение для дальнейшей организации учебного процесса для детей с особыми образовательными потребностями. Это предполагает, что представленный Министерством образования законопроект нужно существенно переделать, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

”Согласно поправкам к Закону об основной школе и гимназии, уже с 1 января все основные школы для детей с особыми образовательными потребностями будут переданы под ведомство муниципальной власти. Здесь немало рисков и сомнительных моментов”, — объясняла Пикхоф. ”Нельзя предполагать, что все новые самоуправления за пару месяцев станут одинаково способны организовывать учебный процесс для детей с особыми потребностями. Также нет уверенности, что найдется достаточное количество педагогов и опорных специалистов с необходимой квалификацией”.

Государству сейчас принадлежит 18 школ для детей с особыми образовательными потребностями. Пикхоф считает, что обязанности и ответственность государства нельзя так поспешно передать местным самоуправлениям. По словам депутата, деньги, которые предназначены муниципалитетам, не дают гарантии, что везде эти дети окажутся в хороших руках. ”Интересы детей — важнее всего. Ни в коем случае не должны пострадать содержательная составляющая учебной работы или уровень образования детей”.

”Разумно будет, если мы еще раз основательно обсудим этот вопрос. Я считаю, что 4 общегосударственных школы, куда ходят дети со всей Эстонии, должны остаться у государства и стать центрами компетенции, чтобы в будущем поддерживать местные самоуправления в обучении детей с особыми образовательными потребностями”, — отметила Пикхоф. ”Министр образования и науки Майлис Репс была открыта к сотрудничеству. Это дает надежду, что мы найдем лучшее решение”.

В 4 общегосударственных школах учатся, в первую очередь, дети с тяжелыми видами особых образовательных потребностей — дети с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата (у которых кроме нарушения опорно-двигательного аппарата есть дополнительная особая образовательная потребность). Также в этих школах учатся дети с эмоциональными и поведенческими расстройствами, с тяжелыми соматическими заболеваниями, а также дети, нуждающиеся в особых условиях воспитания.