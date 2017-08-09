Хельо Пикхоф: отпуск по уходу за внуками — это достойная идея

Вице-председатель Социал-демократической партии и депутат Рийгикогу Хельо Пикхоф считает, что в Эстонии нужно создать такую систему, при которой у бабушек и дедушек будет возможность взять неделю оплачиваемого отпуска для того, чтобы провести его с внуками, значится в пресс-релизе.





”Недавно Финский союз народонаселения инициировал пилотный проект ”Дружелюбное по отношению к семье рабочее место”. Присоединившиеся к нему предприниматели дают своим работникам, которые стали бабушками или дедушками, возможность провести неделю со своими внуками и не потерять при этом в зарплате. Несомненно, речь идет об идеи, которая достойна того, чтобы ее воплотили и в Эстонии”, — сказала Пикхоф.

По словам депутата, отпуск по уходу за внуками поможет работающим бабушкам и дедушкам стать ближе к своим внукам и укрепить связь между разными поколениями. Кроме того, такой отпуск станет помощью и для мам с папами, которые смогут на определенное время точно положиться на своих родителей.

Пикхоф добавила, что детали отпуска для бабушек и дедушек политикам нужно будет обговорить с работодателями. ”Конечно, есть прогрессивные предприятия, которые готовы принять участие в этом проекте и поддержать таким образом своих работников и их семьи. Но этого недостаточно. Я считаю, что здесь свою роль должны сыграть государство или же местное самоуправление. Если бы часть отпуска по уходу за внуками оплачивало государство, город или волость, то это бы мотивировало предпринимателей позволять своим работникам брать такой отпуск”, — объясняет Пикхоф.

”Почему бы не стартовать такому проекту со следующего года, например, в Тарту. В любом случае, я буду бороться за то, чтобы бабушки и дедушки южной столицы могли посвящать больше времени своим внукам”.

Осенью в Рийгикогу поступят предложения Министерства социальных дел, которые сделают систему родительских отпусков и пособий более гибкими. Пикхоф отметила, что вопрос бабушек и дедушек точно будет поднят в рамках обсуждения этого законопроекта.