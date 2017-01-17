”Возможность ходить в кружки по интересам должна стать для детей основным правом, а не роскошью”, — так прокомментировала депутат от социал-демократов Хельо Пикхоф программу поддержки кружков по интересам, которую обсуждали сегодня в комиссии по культуре. Программа, через которую ежегодно местным самоуправлениям будет выделяться свыше 14 миллионов евро, стартует этой осенью.

По данным мониторинга молодежи, 10% молодых людей за последние три года не посещали ни одного кружка и ни одной тренировки. Это означает, что около 30 000 детей почему-то лишены внешкольного образования.

Регулярно участвуют во внеклассной деятельности 30-60% детей (в зависимости от региона). Однако, как подчеркнула Хельо Пикхоф, все дети должны были бы иметь возможность посещать кружки и спортивные секции. По словам депутата, у детей, которые не ходят в кружки, уже кругозор, меньше способностей и, как результат, менее заметные успехи в самостоятельной жизни, чем у сверстников.

”Изменение законов о молодежной работе, образовании и школе по интересам, которое вскоре рассмотрит парламент, создаст платформу для реализации государственной программы поддержки кружков по интересам. В фокусе три темы: культура, спорт, а также естественные и точные науки”, — перечислила Пикхоф.