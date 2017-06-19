Хельо Пикхоф: чем меньше сладких напитков, тем более здоровыми будут дети

Парламент сегодня одобрил Закон об акцизе на подслащенные напитки, главная цель которого сократить число детей, страдающих от лишнего веса, говорится в пресс-релизе СДПЭ.

По словам вице-председателя парламентской фракции социал-демократов Хельо Пикхоф, речь идет о конкретном шаге в сторону заботы о здоровье жителей Эстонии, особенного молодого поколения.

”Вопросом лишнего веса у детей и молодежи и соответствующими заболеваниями занимаются давно, но сама проблема никуда не исчезла. По-прежнему большое число школьников страдают от лишнего веса или ожирения. Поэтому нам нужны более эффективные решения, в том числе и изменения в налоговой политике”, — поддержала закон Хельо Пикхоф. Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

По словам Пикхоф, бороться с чрезмерным потреблением сахара нужно комплексно, лишь так мы добьемся ощутимого результата. ”Одним лишь налогообложением мы ситуацию не исправим, однако, это все равно внесет свой вклад в решение проблемы. Известно, что наряду с ценой влияет на привычки потребления и информационный поток. Вкусовые предпочтения же можно изменить, если производители будут постепенно переходить на более полезные рецепты, сокращая количество сахара в напитках”, — сказала Пикхоф.

”Бесспорно, то, что 50% детей регулярно пьют сладкие напитки, является проблемой. Часто мы не отдаем себе отчета, что в полулитровой бутылочке лимонада или энергетического напитка содержится 50-57 граммов сахара”, — сказала Пикхоф.

Пикхоф добавила, что данный законопроект поможет также сократить нагрузку на Больничную кассу.