Хельо Пикхоф: бесплатный детсад сделает Эстонию более образованной и предотвратит расслоение общества

”Мы считаем, что система образования является единым целым, и хорошее образование должно быть доступно каждому ребенку. Поскольку получение образования начинается с дошкольного образования, оно должно быть бесплатным. Так что плату за место и питание в детском саду должно взять на себя государство”, — отметила она.

По словам Пикхоф, в поддержку этой идеи говорит то, что значительная часть детей сегодня не ходит в детский сад. ”Официально в детсад не ходят 6 % ребят в возрасте от 3 до 7 лет, но в действительности без дошкольного образования остаются 10 % детей. Основная причина — высокая плата за место в детском саду, которая не всем родителям по карману”, — подчеркнула она.

В разных регионах Эстонии плата за место в детском садике варьируется от 10 до 80 евро в месяц. Помимо этого, родители должны платить еще и за питание ребенка. ”Многие местные самоуправления привязали размер платы за детсад к минимальной зарплате, и поэтому плата за детсад каждый год растет вместе с минимальной зарплатой”, — пояснила Пикхоф.

”Переход на бесплатный детсад является эффективным оружием против образовательного расслоения. Этот шаг также поможет уменьшить в обществе несправедливость. Социал-демократы выступают за более образованную, солидарную и успешную Эстонию”, — подвела итог Хельо Пикхоф.