Хельмен Кютт: у каждого человека должна быть возможность достойно стареть

По словам социал-демократа Хельмен Кютт, в Эстонии нужно создать такую систему попечительских услуг, которая бы сократила нагрузку детей, ухаживающих за пожилыми родителями, а также обеспечила бы каждому достойную старость.

”В Эстонии живет 300 000 людей пенсионного возраста, пятая часть из которых нуждается в помощи и уходе. Примерно 75000 человек зависят от заботы своих близких. Нынешняя раздробленная система финансирования попечительских услуг и здравоохранения часто перекладывает на плечи родственников непосильный объем обязанностей”, — сказала Кютт во время парламентской дискуссии о положении пожилого населения страны. По словам Кютт, необходимо сделать так, чтобы ответственность за опеку не несли лишь нуждающийся в помощи и его семья.

”Задача законодателей — объединить обязанности семьи и государства в одну целостную систему, чтобы они друг друга дополняли. Человеческое достоинство не должно остаться без защиты. У нас сейчас последняя возможность решить, в каких случаях семья обязана оказывать первичную помощь, а в каких случаях обязанностей может быть и больше”, — сказала Кютт. Разработка новой системы предполагает более серьезное финансирование услуг опеки и здравоохранения.

”Для социал-демократов крайне важно найти такое решение, чтобы каждый человек мог стареть достойно, чтобы не было страха перед будущим и чтобы вся ответственность не ложилась лишь на плечи родственников, которые из-за большой нагрузки сами вскоре будут нуждаться в помощи”, — добавила Кютт.