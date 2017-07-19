Хельмен Кютт: оба родителя тройняшек должны получать родительскую зарплату

Если в семье появились тройняшки (или еще больше детей за раз), то государство могло бы платить родительскую зарплату обоим родителям. Так считает председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, сообщает Социал-демократическая партия.

”Рождение тройняшек, безусловно, является чрезвычайным событием. Однако вместе с утроенной радостью появляется необходимость в утроенном внимании и расходах”, — так объясняет свою позицию Хельмен Кютт.

По оценке Кютт, однократное высокое пособие, безусловно, является хорошей помощью, однако именно в постоянной поддержке нуждаются родители на протяжении первых лет жизни детей. ”К сожалению, времени и энергии одного человека не хватает при воспитании сразу нескольких детей. Дополнительная родительская зарплата помогла бы распределить нагрузку между родителями”, — считает Хельмен Кютт. По ее словам, очень важно обеспечить второму родителю возможность участвовать в воспитании детей.

Кютт напомнила, что изменения, связанные с родительской зарплатой и декретным отпуском, будут обсуждаться в комиссии по социальным делам осенью. ”Я уверена, что мы найдем лучшее решение для поддержки родителей тройняшек, четверняшек и так далее”, — сказала Кютт. Депутат подчеркнула, что необходимо будет также учесть и исключительные случаи, когда, например, тройню воспитывает одинокий родитель.