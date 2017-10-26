Хельмен Кютт: нужно расширить круг людей, получающих страховое возмещение по безработице

Сегодня в Рийгикогу прошел первое чтение инициированный социальной комиссией законопроект, согласно которому в будущем страховое возмещение по безработице смогут получать те члены правления предприятий и предприниматели-FIE, которые раньше работали за зарплату, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

”Действующие ограничения в случае потери работы оставляют без компенсаций тех людей, которым за членство в правлении предприятия не платят зарплату и которые раньше доход получали за другую работу. Такая ситуация противоречит Конституции. Поэтому расширение круга людей, получающих страховое возмещение по безработице, является разумным и важным шагом, — отметила председатель социальной комиссии Хельмен Кютт. — У человека, который вносил обязательные страховые взносы по безработице, должно быть право на компенсации”.

По словам Кютт, подготавливая данный законопроект, социальная комиссия учитывала как предложение канцлера права, решение госсуда, так и позицию Министерства социальных дел.

Законопроект создаст для членов правления компании и предпринимателей-FIE условия, позволяющие им регистрироваться как безработные. Член правления компании, которому не платят зарплату, получит право на компенсацию, если за последние три года он получал за другую работу зарплату не менее 12 месяцев, из которой были вычтены страховые взносы по безработице. Однако, если человек ушел с работы по собственной инициативе или по соглашению сторон или по собственной вине, то компенсацию он все-таки не получит. Аналогичные правила применяются к индивидуальным предпринимателям, которые приостановили свою деятельность.

Социал-демократ Хельмен Кютт выразила надежду, что предлагаемое решение обеспечит равное отношение к людям.