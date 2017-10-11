Хельмен Кютт: между спасавшими Чернобыль гражданами и негражданами нет разницы

Сегодня в парламент на первое чтение поступят поправки к законопроекту, согласно которому повысится пособие ликвидаторам последствий ядерных катастроф с 192 до 230 евро. В первую очередь, речь идет о чернобыльской катастрофе. Кроме того, согласно изменениям, пособие будут получать граждане по натурализации и неграждане, сообщают соцдемы.

Ранее государственное пособие ликвидаторам ядерных аварий выплачивалось лишь гражданам по рождению, согласно закону о репрессированных.

”Это было несправедливо. Разумеется, между гражданами по рождению, гражданами по натурализации и негражданами, спасавшими Чернобыль, разницы нет. Ведь все рисковали своей жизнью и здоровьем одинаково”, — прокомментировала ситуацию председатель парламентской социальной комиссии социал-демократ Хельмен Кютт. ”Я рада, что теперь мы сделаем еще один шаг на встречу более равному обществу”.

Если законопроект будет одобрен парламентом в трех чтениях, то поправки, согласно которым негражданам и гражданам по натурализации будет выплачиваться ежегодное государственное пособие в 230 евро, вступят в силу с 1 апреля 2018. Чтобы получить пособие, гражданам по натурализации и негражданам нужно будет подать в Департамент социального страхования однократное ходатайство.