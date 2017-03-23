Хельмен Кютт: Эстония теряет из-за алкоголя как минимум 30 000 лет полноценной жизни в год

«Маленький, но смелый шаг министра здоровья и труда Евгения Осиновского говорит о том, что нужно активнее менять общественные установки. Этот шаг важен для того, чтобы наше молодое поколение росло в более здоровом обществе, в котором алкоголь не оказывает влияния на их дальнейшую жизнь».

Так председатель социальной комиссии Рийгикогу Хельмент Кютт начала свою речь, выступая перед депутатами в большом зале парламента. Политик процитировала письма различных организаций (Пярнуских и Сааремааских центров поддержки женщин, НКО ”Центр информации и поддержки для женщин”, Пярнумааского общества красного креста, НКО ”Гражданская смелость” и НКО ”Предприимчивые женщины Эстонии”) в поддержку законопроекта министерства социальных дел, ограничивающего рекламу и доступность алкоголя.

”Цель этого законопроекта — защитить здоровье нашего народа, особенно молодежи. Мы хотим препятствовать потреблению алкоголя среди несовершеннолетних. В прошлом году полиция занималась 3327 случаями, когда несовершеннолетние потребляли спиртное. Мы хотим сократить общий объем потребления алкоголя и особенно — сократить число случаев злоупотребления. Мы хотим создать безопасную среду для каждого. Мы хотим, чтобы было меньше преступлений, социальных проблем и ущерба здоровью”, — объяснила свою позицию Хельмен Кютт во время первого чтения законопроекта.

Депутат вспомнила, что даже согласно консервативным оценкам, в 2015 году в Эстонии от алкоголя умерло свыше 1000 человек, в полицию поступило 37 034 вызовов и сообщений, большая часть которых касалась семейного насилия. ”Поверьте, центры поддержки женщин, чьи письма я сегодня цитировала, сталкиваются с этим каждый день”, — сказала Кютт, добавив, что в 2015 году Больничной кассе лечение заболеваний, связанных с алкоголем, обошлось примерно в 50,3 миллиона евро.

”Предложения министерства социальных дел ужесточить ограничение на рекламу и доступность алкоголя для социал-демократов являются уместными”, — подтвердила Хельмен Кютт.

”Неразумно как раз предложение реформистов отклонить данный законопроект. И это в ситуации, когда Эстония по вине спиртного теряет 30 000 лет полноценной жизни в год. Если эта цифра совсем не трогает, то давайте посчитаем финансовые расходы — это 490 миллионов каждый год”, — подсчитала Хельмен Кютт заболевания и преждевременные смерти от алкоголя, а также расходы Больничной кассы.

По мнению Хельмен Кютт, самые важные предложения минсоца касаются ограничений рекламы алкоголя, согласно которым будет запрещена наружная реклама, нельзя будет размещать рекламу в социальных медиа, а также на час (до 22:00) будет продлен запрет на теле- и радиорекламу алкоголя, кроме того, реклама алкоголя на обложке и последней странице журналов будет запрещена. Что касается самой рекламы, то разрешено будет сообщать лишь нейтральную информацию об алкоголе без создания положительного образа потребления спиртного.

”Наша молодежь очень хорошо осведомлена о рекламах алкоголя. Когда в 2012 году фирма Эмор в рамках исследования просила молодых людей спонтанно назвать рекламы, которые им больше всего запомнились, то чаще всего назывались именно рекламы алкоголя. По словам опрошенных, реклама алкоголя не была негативной, скорее нейтральной или позитивной. Компания, праздник и хорошая атмосфера — вот что запомнилось молодежи из рекламных клипов об алкоголе”, — сказала Хельмен Кютт.

”Изменение закона об алкоголе и рекламе позволит нашим детям жить без пропаганды алкоголя”, — заключила Кютт.