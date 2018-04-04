04.04.2018, 17:03

Хельме — Ратасу: вы видите, что в Эстонии есть люди, у которых серьезная проблема с лояльностью государству?

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"не все проживающие в Эстонии русские — наши люди"
rus.delfi.ee
EST 1
Delfi ja TV3 valimisdebatt
Martin HelmeFoto: Madis Veltman

Март и Мартин Хельме заявили на инфочасе Рийгикогу, что не все проживающие в Эстонии русские — наши люди. Премьер-министр Юри Ратас покраснел.

Мартин Хельме сказал, что вечером 25 марта компания русских осквернила на площади Вабадузе свечи, принесенные туда по случаю мартовской депортации.

”Вы неоднократно говорили, что все люди в Эстонии — наши люди. Мне как-то не показалось, что эти люди — наши. У меня такой вопрос: вы видите, что в Эстонии есть люди, у которых серьезная проблема с лояльностью Эстонскому государству и проблема вражды по отношению к эстонской национальности, или не видите этого?”, — спросил Хельме.

”Я в курсе той информации, что вы описали, но это н ив коем случае не заставит меня утверждать, что я не знаю, что молодежь или люди готорящие, на одном-другом-третьем языке, проживающие тут ,в стране, не наши”, — ответил Ратас.

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