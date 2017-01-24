”Речь идет о крайне циничном плане, ведь мы все понимаем, что Центристская партия на время выборов в Рийгикогу хочет сформировать такой же круг избирателей, каким он является сейчас в Таллинне, гарантировав через это партии максимально хороший результат”, — написал Хельме в Facebook.

”Политика Центристской партии для Эстонии однозначно губительна. Она рушит наш конституционный порядок, предполагающий, что Эстония является национальным государством, которое служит обеспечению сохранности эстонского народа, языка и культуры. Нулевой вариант гражданства уменьшит значимость эстонцев при принятии решений относительно жизни Эстонии. По сути у эстонцев хотят отобрать государство и отдать его иммигрантам”.

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”В случае с серопаспортниками они хотят насильно дать гражданство оккупационным колонистам, которые показали свое отношение к Эстонии и эстонцам тем, что за 25 лет не удосужились выучить эстонский язык и сдать экзамен на гражданство. Ратас хочет премировать гражданством людей, которые показали, что нелояльны в отношении Эстонии”.

”Политика Центристской партии не уменьшит раскол между национальностями, а лишь подольет масла в огонь. У нас хотят отобрать государство и передать русским. Причина этому кроется лишь в желании обеспечит Центристской партии нахождение в правительстве за счет голосов русских избирателей”, — написал политик.

rus.delfi.ee
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