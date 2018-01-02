Хельме — президенту: пренебрежение нашим национальным гимном стало апогеем вашей надменности

Председатель Народной консервативной партии (EKRE) Март Хельме выступил в Eesti Päevaleht с открытым письмом президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

”На одной из наших встреч вы упрекнули меня в том, что во время саммита по дигитальным вопросам в Таллинне наша партия нарушила интересы безопасности, организовав пикет против миграционной политики Меркель. Тогда я обратил ваше внимание на то, что даже Президент Республики не вправе указывать партиям — а эстонскому народу и подавно — когда, где и против чего им проводить акции. Я сказал, что не Вы — мой работодатель и работодатель народа, а наоборот”, — написал Хельме.

”Вы занимаете должность более года, но все это время Вас характеризует неприкрытый дух разрушения традиций и враждебность к Эстонии как национальному государству. Вы публично высказываетесь против посещения церкви (за исключением случая, когда выказываете своей поощрение мнению пастора, являющегося еретиком в вопросах гомосексуализма); Вы не считаете Эстонию национальным государством; Вы поддерживаете идею об автоматическом предоставлении всем серопаспортникам гражданства; Вы считаете нормальным, если святой для эстонцев праздник песни, который в период оккупации служил столпом национального самосознания, ”обогащается” русским языком; Вы утверждаете, что ”наш фронт — либеральные ценности”, но не отвечаете на вопрос, что это конкретно за ценности (иммиграция? курс на гомосексуализм? эвтаназия? высшее образования на английском языке? террор псевдотерпимости ко всему нормальному? Агрессивный феминизм? Пол как социальная конструкция? ) и кто наделил Вас мандатом на навязывание этих ”ценностей” эстонскому народу. Вы считаете одинаково сине-черно-белыми всех людей, которые тем или иным образом или по тем или иным мотивам оказались в Эстонии (интересно, как могут быть одинаково сине-черно-белыми мои отец и дед, которые с оружием в руках сражались против оккупации, и те, кто на полвека оккупировал Эстонию и сейчас считают своим президентом Владимира Путина, а не вас?);

Вы бросаете в лицо тем, кто за полстолетия в Эстонии превратился из ребенка во взрослого, что у них не было счастливого детства, так как — видали? — лично Вы не в состоянии представить себе счастливого детства в советское время”.

"Апогеем вашей надменности и игнорирования чувств эстонского народа стало пренебрежение нашим национальным гимном (за публичное исполнение и прослушивание которого во время оккупации можно было попасть за решетку) на встрече нового года на площади Вабадузе 31.12.2017. Сейчас нам уже известно, что решение об отказе от исполнения гимна было принято на основании решения вашей администрации (и вероятно, лично Вашего тоже). Попытки несчастных журналистов оправдаться тем, что исполнение гимна затмил бы грохот салюта, абсурдны".

Полностью письмо можно прочитать здесь.