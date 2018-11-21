Хельме — президенту: Госпожа Кальюлайд, вы с реальносью в контакте?

”Госпожа Кальюлайд, вы с реальностью в контакте? Вы что, не знаете, что по данным последней недели, собранным в ходе опросов разных медиаизданий, против массовой миграции — 85-95% людей? Вы в курсе, что на прошлой неделе всего за четыре дня петицию против миграции, созданную EKRE, подписали 10 000 человек? Мы продолжаем сбор подписей, и они — в прямом смысле слова — поступают ежеминутно. Напомню и то, что в 2016 году за примерно полгода против массовой миграции мы собрали 40 000 подписей, которые, увы, до сих пор пылятся где-то в рийгикогуских шкафах. Потому как голос народа для наших политических картелей вовсе не какой-то глас божий, а раздражающее нытье, с которым приходится слегка считаться лишь в преддверие очередных выборов”.