21.11.2018, 13:31

Хельме — президенту: Госпожа Кальюлайд, вы с реальносью в контакте?

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Март Хельме
Март Хельме
EST
Mart Helme ja Martin Helme
Mart Helme ja Martin HelmeFoto: Rauno Volmar

Глава EKRE Март Хельме написал открытое письмо президенту Кальюлайд. Публикуем его сокращенную версию. Полностью со мнением политика можете ознакомиться тут.

”Госпожа Кальюлайд, вы с реальностью в контакте? Вы что, не знаете, что по данным последней недели, собранным в ходе опросов разных медиаизданий, против массовой миграции — 85-95% людей? Вы в курсе, что на прошлой неделе всего за четыре дня петицию против миграции, созданную EKRE, подписали 10 000 человек? Мы продолжаем сбор подписей, и они — в прямом смысле слова — поступают ежеминутно. Напомню и то, что в 2016 году за примерно полгода против массовой миграции мы собрали 40 000 подписей, которые, увы, до сих пор пылятся где-то в рийгикогуских шкафах. Потому как голос народа для наших политических картелей вовсе не какой-то глас божий, а раздражающее нытье, с которым приходится слегка считаться лишь в преддверие очередных выборов”.

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