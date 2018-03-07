Хельме озабочен растущей любовью народа к выпивке. У Ратаса зреет стратегия борьбы

Руководитель EKRE Март Хельме узнал у премьер-министра Юри Ратаса на сегодняшнем инфочасе правительства, собирается ли правительство предпринимать шаги, направленные на реальное решение проблем алкоголизма. Ратас указал на исследования, в которых утверждается, что смертность от употребления алкоголя заметно снизилась.



Хельме упомянул: правительство придерживалось позиции, что поднятие акцизов поможет борьбе с алкоголизмом в стране. "В то же время исследование Института коньюктуры показывает, что алкоголизм потенциально растет, и уже вырос. Все более молодые люди едут в Латвию за алкоголем, и в дальнейшей перспективе проблема грозит накапливаться".

Ратас ответил, что статистика Института развития здоровья показывает: количество смертей от алкоголя снизилось. Также, по словам министра, запрет на ночную продажу и рост акцизов способствуют снижению этого показателя.

"Ну, алкоголизм — тяжелое заболевание, которое, как говорится в народе, протекает весело. Несомненно мы не можем делать такие выводы на основании снижения количества смертей от алкоголизма за один год, но это — прямое следствие правительственной алкогольной политики", — ответил Хельме. "Это может быть и следствием того, что питие дешевого латвийского алкоголя снизило смертность от употребления суррогатов и иных связанных с алкоголем причин".

Также политик добавил: "Но где проблемное место? Еще раз обращу внимание на исследование Института коньюктуры, а оно — о том, что все более молодые люди ездят в Латвию за алкоголем, а также о том, что люди запасаются большими количествами алкоголя, а также 53% признали, что они пьют больше, чем до начала алкоралли. Какие выводы сделает из этого правительство?"

Ратас отметил, что необходимо держать баланс между тем, как улучшить здоровье людей, и как снизить опустошающее воздействие алкоголя на организм. О приграничной торговле он сказал, что тут следует сделать некоторые корректировки, известные изменения. "Их перво-наперво можно будет сделать в ходе составления стратегии бюджета государства. И стратегия госбюджета государства именно в данный момент, пока мы обсуждаем, в эти недели и до конца апреля, на повестке дня правительства".