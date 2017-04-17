Председатель совета партии "Союза Отечества и Res Publica" (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер согласился с предложением коллег по партии выставить свою кандидатуру на выборах председателя партии, пишет rus.err.ee.

Баллотироваться Сеэдеру предложили Харри Аалтонен, Райво Аэг, Хелен Хяэл, Кайе Йозинг, Тойво Юргенсон, Кайдо Каазик, Айвар Кокк, Тармо Круузимяэ, Эне Маатен, Андрес Метсоя, Тийт Нийло, Март Нутт, Катри Райк, Урмас Рейнсалу, Анн Ряэмет, Эне Саар, Прийт Сибул, Анне Таклая, Эйнар Валбаум и Тривими Веллисте, передает ERR Uudised.

"Нам приятно, что Хелир-Валдор Сеэдер решил баллотироваться в председатели IRL", — сказал Райво Аэг, добавив, что Сеэдер, обладая национально-консервативными взглядами, осмелится принимать решения и брать ответственность, и что в его энергичность верит большинство членов партии.

IRL будет выбирать нового председателя на съезде 13 мая, действующий глава партии Маргус Цахкна больше баллотироваться не будет. Кроме Сеэдера за пост лидера партии поборется Кайя Ива.