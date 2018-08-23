Хейки Лилль из Vabaerakond: Эстонию оккупировал СССР, а не Россия

"Меня всегда раздражает, когда в частных беседах или СМИ я слышу такие словосочетания как русское время, российская оккупация, российская власть и прочее. Если мы сами в своих средствах массовой информации и собственном мировоззрении сопоставляем российскую и советскую власть, то и последствия будут горькими. Страна, которая оккупировала Эстонскую Республику, называлась СССР, а не Россия", — пишет политик.

Лилль пишет, что хоть РФ и называет себя правопреемником СССР, это не является основанием для того, чтобы называть оккупацию и советский период ”российским временем”.

"Я понимаю, почему это делается. Большинство ведущих фигур в СССР были русскими, что по сути причисляет людей, которые считают себя русскими, но не оккупантами, к преступникам. Если на протяжении 27 лет тебе вдалбливают, что во времена российской власти и оккупации с эстонцами совершались всякие ужасные вещи, то ты, будучи, к примеру, 22-летним молодым человеком, считающим себя русским, расценишь это как личную нападку и начнешь вести себя так, как от тебя ожидают эстонцы. Возникает ответная реакция, нежелание учить эстонский язык. А как мы считаем: не хотеть учиться эстонскому и не хотеть говорить на нем — это хорошо или плохо для государства?"