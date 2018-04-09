Сегодня Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко по делу об опровержении ложных высказываний Коваленко, где концерн требовал опровергнуть ложные заявления Коваленко о подтасовках в годовом отчете 2012 года и прекращении инвестиций BLRT Grupp, которые Коваленко позволила себе осенью 2017 года на страницах газет ”Деловые Ведомости” и Äripäev, а также в своей магистерской работе, сообщает BLRT Grupp.

Харьюский уездный суд признал, что все высказывания Коваленко об отчетности и инвестициях BLRT Grupp действительно являются ложными, нарушают интересы концерна, и BLRT Grupp вправе требовать от Коваленко направить опровержение высказываний, сделанных ею осенью 2017 года в рамках предвыборной кампании, газетам Äripäev и ”Деловые Ведомости” и Тартускому университету.

BLRT Grupp по-прежнему ждет опровержения от Анастасии Коваленко в самое ближайшее время.