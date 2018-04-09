09.04.2018, 17:30

Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко

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Foto: Priit Simson

Сегодня Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко по делу об опровержении ложных высказываний Коваленко, где концерн требовал опровергнуть ложные заявления Коваленко о подтасовках в годовом отчете 2012 года и прекращении инвестиций BLRT Grupp, которые Коваленко позволила себе осенью 2017 года на страницах газет ”Деловые Ведомости” и Äripäev, а также в своей магистерской работе, сообщает BLRT Grupp.

Харьюский уездный суд признал, что все высказывания Коваленко об отчетности и инвестициях BLRT Grupp действительно являются ложными, нарушают интересы концерна, и BLRT Grupp вправе требовать от Коваленко направить опровержение высказываний, сделанных ею осенью 2017 года в рамках предвыборной кампании, газетам Äripäev и ”Деловые Ведомости” и Тартускому университету.

BLRT Grupp по-прежнему ждет опровержения от Анастасии Коваленко в самое ближайшее время.

Ранее, в 2013-2017 годах ряд акционеров BLRT Grupp, в том числе и отец Анастасии Коваленко, Валерий, уже оспаривали этот же годовой отчет концерна за 2012 год и требовали отмены решения об утверждении отчета. Однако суды, включая Государственный суд, отклонили тот иск акционеров, поскольку годовой отчет BLRT Grupp 2012 года составлен согласно закону и не содержит искажений. Сегодня Харьюский уездный суд еще раз признал ложной критику отчетности концерна BLRT Grupp.

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