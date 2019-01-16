Харизматичный эстонский миллионер погиб на ”дороге смерти” в Латвии. Светлые воспоминания о бизнесмене оказались омрачены разборками

Помимо успехов в бизнесе (сфера строительства и недвижимости) Хейнсар являлся заядлым любителем мотоспорта, энергичным визионером, почитателем сельской жизни, дружелюбным членом прихода Домской церкви и просто общительным человеком. В его расположенном в Виймси ангаре красуются уникальные экземпляры достижений советского автопрома и редких Mercedes. Так, жемчужинами коллекции является лимузин ZIL-41045, на котором ездил Горбачев и для приобретения которого Хейнсару пришлось изрядно попотеть, и Mercedes W100 600, который в 1960 году был назван самым совершенным легковым автомобилем в мире.

Все началось с того, что друг Хейнсара стал испытывать ностальгию по своей старой ”Волге”. Хейнсаар отыскал в интернете две подходящие модели и, несмотря на свой плотный график, согласился съездить за ними в Литву. Свободное время нашлось только 12 января.

Погода была очень плохая: снегопад, туман, тяжелые дорожные условия.