Хансо: все связанные с Россией решения должны быть принципиальными и последовательными

Сегодня в Тарту председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо и член комиссии Йоханнес Керт приняли участие в ежегодной конференции Балтийского колледжа обороны, посвященной России. Темой конференции стали геостратегические амбиции России на Украине, в Прибалтике и на Ближнем Востоке.

В своем выступлении Хансо отметил, что Россия хочет действовать по принципу ”разделяй и властвуй”. ”Я не знаю, почему Москва решила, что Россия должна иметь право накладывать вето на демократические решения некоторых своих соседей”, — сказал он.

По словам Хансо, важно, чтобы международное право для всех действовало одинаково.

”Противоположная ситуация была бы катастрофической для небольших государств, — сказал Хансо. — Для демократических государств важно сохранить способность к военному сдерживанию. Но не менее важна и моральная справедливость: свободы, демократия, права человека и т.д. Будучи западным государством, мы должны исходить из этих ценностей”.



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”Многие считают, что ревизионизм России носит региональный характер. Они ошибаются, — сказал Хансо. — Нарушение международного права оказывает глобальное влияние. Поэтому мы должны быть принципиальными и последовательными, решая все связанные с Россией вопросы”.

По словам Хансо, Россия пытается помешать Грузии, Украине и Черногории вступить в НАТО. По его словам, появился еще один неприятный прецедент: Россия пытается управлять выборами в других государствах. Например, выборами президента США.

”Если игнорировать международные законы станет нормой, это катастрофически скажется на таких небольших государствах, как Эстония”, — сказал он.

Хансо подчеркнул, что Европа должна и дальше поддерживать как Украину, так и Грузию на пути в ЕС и НАТО. До того, как Россия полностью выполнит Минские соглашения, смягчать санкции в ее отношении нельзя.

Член комиссии по государственной обороне Йоханнес Керт в своем выступлении рассмотрел геостратегические интересы России на Украине. Он подробно рассмотрел и интересы России на северном побережье Черного моря.

По его словам, с экономической точки зрения Россия в Украине фактически не заинтересована. ”Безусловно, Россия не хочет позволить Украине и Беларуси пойти по западному пути развития”, — сказал Керт.

В международной конференции Балтийского колледжа обороны, посвященной России, участвовали военные, политики и лидеры общественного мнения из Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Украины, Великобритании, Швеции, Финляндии, Канады, Венгрии и США. Среди прочих с докладами также выступили колумнист ”The Economist” Эдвард Лукас и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.