Хансо: ситуация в регионе Персидского залива имеет огромное геополитическое значение

Председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне и член делегации в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) Ханнес Хансо принял участие в выездном заседании комитета по науке и технологиям ПА НАТО, которое в течение четырех дней проходило в Абу Даби. Заседание было посвящено безопасности и политической обстановке в государствах Персидского залива, возможностям сотрудничества между ОАЭ и НАТО, кибер-безопасности и технологиям возобновляемой энергии.

В октябре 2017 года Хансо был избран председателем подкомитета ПА НАТО по безопасности и развитию технологий. По его словам, выездное заседание — отличная возможность получить обзор ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”ОАЭ — самый близкий партнер НАТО в этом регионе. Мы всесторонне сотрудничаем в сфере безопасности, — сказал Хансо. — Стабильность и волнения в регионе Персидского залива имеют огромное геополитическое значение. В настоящий момент из-за продолжающихся волнений в Иране, реформ в Саудовской Аравии и активной деятельности России особенно важно следить за ситуацией в регионе”.

По словам Хансо, руководившего встречами в Абу Даби, местные власти считают, что роль США в регионе меняется и необходимо активнее участвовать в обсуждении вопросов безопасности.

”Имеющиеся у ОАЭ технологические решения показывают важность современных технологий в государственной обороне, в т.ч. при обеспечении энергетической безопасности и кибер-безопасности, а также при борьбе с терроризмом, — сказал Хансо. — Я был рад отметить, что местные эксперты также весьма наслышаны о посвященном кибер-безопасности справочнике ”Tallinn Manual”, равно как и о деятельности Эстонии в сфере кибер-безопасности”.

В выездном заседании комитета по науке и технологиям ПА НАТО в Абу Даби приняли участие более 30 депутатов парламентов из 15 государств-членов НАТО. В заседании также приняли участие спикер и члены Федерального национального совета АОЭ, находящиеся в Абу Даби послы Великобритании, Франции, Германии и Дании, а также офицеры военно-воздушных сил США, Франции и ОАЭ. В рамках визита делегаты также посетили высокотехнологичную солнечную электростанцию в Масдар-Сити.