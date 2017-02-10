Хансо: присутствие НАТО в Балтийских странах повышает безопасность всего альянса

Сегодня председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Ханнес Хансо выступил на проходящем в Рийгикогу семинаре Балтийской ассамблеи, посвященном безопасности. По его словам, важно, чтобы Балтийские государства действовали сообща в вопросах обороны и оставались надежными партнерами для НАТО.

”Когда мы говорим вместе, наши голоса звучат в три раза громче. Поэтому важно координировать наши позиции, как на уровне Балтийских государств, так и в ЕС и в НАТО. По вине внешних обстоятельств мы находимся в непредсказуемой с точки зрения безопасности ситуации. Под сомнение поставлены все существовавшие ранее основы”, — сказал Хансо.

”Расходы Балтийских стран на оборону в последнее время возросли, но для обеспечения безопасности надо вложить еще больше средств. 2% от ВВП не следует воспринимать в качестве потолка для расходов на оборону. Это исходная точка, иными словами — минимальный стандарт”, — отметил Хансо.

Читать еще

Он добавил, что присутствие союзников в Балтийских странах защищает не только нас, но и все государства-члены НАТО. ”В Эстонии, Латвии и Литве также защищают Лондон, Париж и Берлин. И мы, и наши союзники должны понимать, что не существует отдельной и региональной безопасности Балтийских стран. Мы должны обеспечить безопасность всего европейского и трансатлантического пространства”, — сказал Хансо.

Заместитель председателя Балтийской ассамблеи и член комиссии по государственной обороне Йоханнес Керт отметил, что обмен опытом и представление общих позиций на важных встречах (например, на саммитах НАТО в Варшаве и Уэльсе) — положительные черты Балтийской ассамблеи.

”В сотрудничестве между Балтийскими странами было создано множество успешных проектов. Например, Балтийский колледж обороны, сеть мониторинга воздушного пространства BALTNET и единый балтийский батальон. Положительный опыт сотрудничества есть и в сфере разведки и киберзащиты. Сотрудничество в вопросах обороны, безопасности и пограничной охраны означает совместную ответственность, совместные проекты и единую политическую волю”, — сказал Керт.

Парламентский семинар, организованный Комитетом Балтийской Ассамблеи по вопросам права и безопасности, посвящен сотрудничеству между Балтийскими странами в области обороны, совместным военным закупкам и вопросам приграничного сотрудничества.