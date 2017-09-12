Хансо примет участие в выездном заседании комитета по науке и технологии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде

Председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне и член делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) Ханнес Хансо примет участие в заседании комитета по науке и технологии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде. На заседании будут обсуждаться геополитические изменения в Арктике и в регионе Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Арктика становится очередным регионом, где нарастает геополитическое напряжение. Там могут столкнуться интересы крупных государств”, — сказал Хансо. По его словам, регион обладает огромным экономическим и транзитным потенциалом и оказывает влияние на окружающую среду во всем мире. ”В основном в регионе находятся государства-члены НАТО — Норвегия, Дания, Канада, США. В то же время там находится и Россия, которая активно занимается милитаризацией Арктики. Поэтому очевидно, что в ходе процесса планирования НАТО должен принимать данный регион во внимание”.

”Арктика — это регион, где теплеет быстрее всего в мире. Это — новая реальность. Таяние морского льда в результате изменения климата позволяет развивать в Арктическом регионе экономику. В результате этого значительно изменяется логика глобального судоходства, использование новых полезных ископаемых и месторождений нефти. Также возникают связанные с этим правовые вопросы”, — прокомментировал Хансо важность региона.

В то же время, по его словам, следует продумать вопросы, связанные с общей безопасностью и безопасностью судоходства, а также с предотвращением загрязнения морской среды. Также следует учесть, что Арктика становится центром стратегических интересов для Китая и ряда других крупных стран Азии.

В течение пяти дней комитет будет обсуждать развитие устойчивой экономики в Арктике, поддержку арктических общин, изменение климата и защиту окружающей среды в Арктике. Участники обсудят геостратегическую важность Арктики для Канады и обязанности, которые Канада взяла на себя в Арктике в рамках новой политики в области обороны. В связи с этим речь также зайдет об участии НАТО. Помимо этого, участники обсудят международное сотрудничество в Арктике. Участникам встречи также представят возможности канадской оборонной промышленности участвовать в проектах НАТО.

Члены комитета получат обзор сотрудничества Канады и США в области обороны и безопасности, в том числе кибербезопасности. Стороны также обсудят торговые отношения между Канадой и США и вопросы, связанные с энергетикой. Участники дискуссий будут искать ответы на вопросы, как развивать трансатлантическую оборону, сотрудничество в области технологий и промышленности и роль частного сектора в этом.

В понедельник в парламенте Канады прошла встреча, на которой члены комитета получили обзор уникальной географии, климата, экологии, природных ресурсов, истории, демографии и экономики Антарктики. Также был представлен научный и академический вклад правительства Канады в исследование Арктики, а также сильные стороны политики правительства в отношении Арктики и аспекты, которые необходимо улучшить. Обсуждение за круглым столом сосредоточилось на обороне и безопасности Арктики.

Государствами Арктического региона являются Канада, Королевство Дании (в том числе и Гренландия и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки.