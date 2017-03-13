Хансо: прибытие союзников НАТО в Тапа повысит покупательскую способность волости

Сегодня на заседании комиссия по государственной обороне обсудила вместе с представителями 1-й пехотной бригады Тапа, Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), Министерства обороны и Министерства экономики и коммуникаций развитие региона Тапа в связи с прибытием союзнических подразделений НАТО.

Председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Ханнес Хансо считает, что прибытие союзников в Тапа повлечет за собой значительные перемены. ”С точки зрения государственной безопасности важно, чтобы союзники были с нами. Их прибытие также несомненно окажет экономическое влияние на местные предприятия. Этим нужно правильно воспользоваться. Рабочие места и предпринимательство важны, чтобы гарантировать положительное отношение местных жителей к союзникам”, — сказал Хансо.

По словам Хансо, регион полностью изменится. Поэтому особенно важно, чтобы местные жители и предприниматели увидели связанные с этим возможности и воспользовались ими. Он отметил, что прибытие 1300 военных в Тапа увеличит покупательскую способность волости в два раза. По его словам, предприниматели должны извлечь максимальную пользу из этой ситуации и создать новые рабочие места. ”Люди понимают, что это принесет много пользы, — сказал он. — Мы должны сделать так, чтобы союзники хотели оставаться здесь как можно дольше”.

Член комиссии Йоханнес Керт отметил, что Москва тревожно отреагировала на план направить в страны Балтии дополнительные союзнические войска, ошибочно характеризуя этот план как агрессивный шаг со стороны НАТО. По его словам, исходя из опыта в Германии и Литве, существует определенная вероятность провокаций, прежде всего в виде информационных спецопераций.

По словам председателя комиссии, в Тапа сейчас идет активное строительство. Эстонские предприятия строят новые казармы, столовую и прочие объекты, необходимые для гарнизона. Это создает рабочие места. По словам Хансо, комиссия заинтересована участвовать в обсуждении развития Тапа и в ближайшее время обязательно посетит регион.

Старейшина волости Алари Кирт пояснил комиссии, что подготовка к прибытию союзников идет уже несколько лет. По его словам, уже открыты новые заведения общественного питания и скоро откроются новые. По его оценке, проблемные аспекты — малые возможности для занятия спортом и проведения свободного времени. Необходимо привести в порядок городской стадион, а также, например, построить бассейн и общественные площадки для баскетбола и футбола. По словам старейшины волости, также необходимо инвестировать в дорожную сеть.

Боевая группа союзников пребудет в Тапа в конце марта. Великобритания и Франция выделили боевой группе, в общей сложности, порядка 1300 солдат, а также тяжелую технику.