Хансо перед визитом в Белоруссию: доверительные отношения — в интересах всеобщей безопасности

Делегация комиссии по государственной обороне и комиссии по делам Европейского союза пребывает в Минске с трехдневным визитом. В ходе двусторонних встреч речь пойдет о безопасности, а также о целях и программе действий Эстонии на время председательства в Совете Европейского союза, передает пресс-служба Рийгикогу.

”Мы представим нашим белорусским коллегам мероприятия программы восточного партнерства, которые пройдут во время председательства. Также обменяемся мыслями о безопасности в Европе”, — сказал председатель комиссии Ханнес Хансо.

”Политика восточного партнерства ЕС была создана для сотрудничества с восточными соседями, — сказал он. — В интересах всеобщей безопасности — развивать доверительные отношения. Я считаю, что Белоруссия — государство, с которым мы должны общаться. В том числе и на парламентском уровне. Честный обмен мнениями позволяет лучше понять друг друга”.

По словам Хансо, видно, что Белоруссия стремится поддерживать хорошие отношения с ЕС, но в настоящий момент считает Россию своим стратегическим партнером и союзником.

По словам Хансо, Европу беспокоят агрессивное поведение России и планируемые с Белоруссией военные учения ”Запад 2017”. Хансо очень положительно высказался о том, что Белоруссия пообещала пригласить наблюдателей на учения ”Запад”. ”Это — шаг в верном направлении, — сказал он. — Также радует, что жители Эстонии уже какое-то время могут посещать Белоруссию без визы”.

На встречах с вице-спикером Палаты представителей Национального собрания Белоруссии и членами комиссии по национальной безопасности среди прочего планируется обсудить отношения с Россией и Украиной, а также с другими странами восточного партнерства. В Минске делегация комиссий также встретится с членами рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентом Эстонской Республики. Также запланированы встречи в Министерстве обороны.

В пятницу Хансо прочтет лекцию студентам факультета международных отношений в Белорусском государственном университете. В субботу запланировано посетить Минскую военную академию и встретиться с учащимися.

С визитом в Белоруссии находятся председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо, члены комиссии Йоханнес Керт и Антс Лаанеотс, а также заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза Яак Мадисон.