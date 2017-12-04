Хансо: каждый человек должен знать, что делать во время кризиса

Комиссия по государственной обороне обсудила вопросы, связанные с защитой населения во время гражданских и военных кризисов.

По словам председателя комиссии Ханнеса Хансо, государство занималось повышением готовности к гражданским кризисам и в общих чертах ситуацией можно остаться довольным. Но в готовности к военному положению существуют пробелы. ”Теперь крайне важно интенсивно заниматься этой темой, — сказал Хансо. — Мы должны честно признать, что если у нас есть недостатки, то над ними нужно работать”.

По словам Хансо, комплексный подход к государственной обороне — это самый большой вызов. В его рамках необходимо определить роль местных самоуправлений и финансировать возможные дополнительные задачи по обеспечению защиты населения.

По его словам, необходимо повышать сознательность людей. ”Здесь важно изменить менталитет, — сказал Хансо. — Мы должны понимать, что у каждого учреждения и человека — своя роль в комплексном подходе к государственной обороне. Создание системной сознательности в этих вопросах и есть самый большой вызов. Каждый человек должен знать, что делать во время кризиса. Сегодня это еще не так”.

По словам Хансо, это касается оповещения населения о кризисе, возможной эвакуации или, например, снабжения лекарствами, топливом и едой. Эти вопросы надо обсуждать постепенно, а деятельность нужно планировать в долгосрочной перспективе.

По словам члена комиссии Антса Лаанеотса, сегодня защита населения недостаточна и люди недостаточно проинформированы. Старые системы разрушены, а новые до сих пор не созданы. По его мнению, в Эстонии необходимо по примеру Швейцарии построить убежища под каждым домом. Например, в Хельсинки есть убежища для всего миллионного населения города.

Обзор защиты населения во время кризисов и работы рабочей группы комиссии представили вице-канцлер Министерства внутренних дел в спасательной сфере Ханнес Конт, руководитель рабочей группы Государственной канцелярии по защите населения Марго Клаос и директор бюро Государственной канцелярии по вопросам стратегии Хенри Каттаго. Комиссия продолжит обсуждение темы в новом году, когда рабочая группа составит доклад с конкретными рекомендациями о дальнейшей деятельности.