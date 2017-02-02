Ханно Певкур: Тоомас Кивимяги — лучший мэр для Пярну

”Тоомас Кивимяги — истинный патритот Пярну, который генерирует идеи и воплощает их в жизнь”, — заявил председатель Партии реформ Ханно Певкур в Хаапсалу на семинаре ”СТАРТ выборам!”, посвященном планам предстоящей предвыборной кампании.

По словам Певкура, партии необходимо выступить на выборах с партийными списками во всех местных самоуправлениях и добиться лучшего результата во все времена.

В свою очередь, Тоомас Кивимяги сказал, что цель на предстоящих выборах в Пярну — победить и завоевать 13 мест в городском собрании.

Вчера, 1 февраля, на семинаре ”СТАРТ выборам!”, посвященном планам предстоящей предвыборной кампании встретились партийные лидеры из Ляэнемаа, Хийумаа, Сааремаа и Пярнумаа.

Сегодня семинар проходит для реформистов из Харьюмаа и Рапламаа. И пятницу — заключительный семинар, он пройдет для реформистов из Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.