Ханно Певкур: почему мы принимаем то, что насилие является частью культуры?

На прошедшей вчера в честь Дня матери конференции ”Почему насилие любит свободу?” член Рийгикогу Ханно Певкур сказал, что общество не изменится до тех пор, пока не начнут обращать внимание на ситуацию в семьях и на среду воспитания детей.

”Проведенное в 2012-м году исследование Евробарометра показало, что каждая третья женщина в Эстонии в своей жизни сталкивалась с сексуальным или физическким насилием. 55% женщин подвергались сексуальным домогательствам. Среди женщин-руководителей три четверти (75%) сталкивались с домогательствами на рабочем месте. Каждая 20-я женщина в ходе этого опроса ответила, что ее насиловали. Согласно исследованию, насилие против женщин считают серьезной проблемой в Швеции и во Франции. В конце этой таблицы находятся три страны Балтии”, — сказал Ханно Певкур в своем докладе ”Почему мы не можем создать общество без насилия?”

”Означает ли это, что наши наказания слишком мягкие? Нет, это не так. Кроется ли вопрос в нашей системе образования? Система образования играет важную роль в формировании ребенка. Наши дети проводят больше времени с друзьями и учителями — не стоит строить иллюзии, что система образования не влияет на их жизнь. Когда ребенок вступает в тот возраст, в котором формируется личность? Важнее всего возраст от 12 до 15 лет, когда подросток сталкивается с тем, что потом почти невозможно изменить. Например, сложно будет выбраться из компании жестоких друзей”, — рассказал Ханно Певкур. ”Почему мы готовы принимать то, что насилие является частью культуры? Почему мы не помогаем людям, когда кого-то бьют на улице? До тех пор, пока не изменится домашнее воспитание, не изменится и культура”.

Член совета SA Väärtustades Elu Янек Мягги отметил, что невозможно заставить людей делать то, что мы хотим. ”Хуже всего, когда мы не чувствуем агрессии в себе. Если я кого-то критикую — например, свою дочь, значит ли это, что моя любовь к этому человеку прошла? Нет, это не так”, — сказал Янек Мягги. ”Социальные связи помогают сделать человека менее жестоким. Семья смягчает поведение людей, склонных к насилию — без семьи они стали бы проявлять еще больше агрессии”.

Фонд Väärtustades Elu (www.rasedus.ee, www.prep.ee) начал работу в 2006-м году совместно с Бюро министра народонаселения, его главной задачей было создание консультационной системы для людей, испытывающих кризис во время беременности. В 2009-м году с целью поддержки душевного здоровья в семье начали вести тренинги по развитию отношений в паре PREP — в форме дополнительного обучения для взрослых, которое помогает понять, каким образом партнеры общаются друг с другом, как ведут себя, какие у них есть представления о совместной жизни, и какие стереотипы стоит изменить или улучшить.