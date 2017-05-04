Ханнес Румм: что значит для Эстонии возможный распад ЕС

Бывший глава эстонского представительства Еврокомиссии Ханнес Румм предостерегает: развал Европейского союза привел бы Эстонию к нестабильности, ухудшил бы положение в сфере безопасности и негативно сказался бы на экономике.

"Запуск "брексита" только начинает давать гражданам понимание, насколько болезненные и насколько большие последствия имеет отделение одной единственной страны от союза. В ходе "брексита" Объединенному Королевству придется изменить 20 833 закона, которые имеют чрезвычайно большое влияние на общество. На фоне этого числа можно только догадываться, насколько более сложными и масштабными будут изменения в отношениях нынешних стран-членов ЕС, сколько потребуется времени и политических сил", — написал Румм в блоге.

"При возможном распаде ЕС обязательно снизится и роль Эстонии в международной политике. Будучи членом ЕС, Эстония в состоянии значительно влиять на решения, которые создают нашу экономическую среду и сферу безопасности. (Примеры: после аннексии Крыма — введение антироссийских санкций; успешное отстаивание интересов Эстонии при составлении проекта бюджета ЕС 2014 — 2020). После возможного развала ЕС внезапно уменьшатся возможности Эстонии воздействовать на мировую политику, так как право слова маленькой страны в ЕС — значительно больше, чем это предполагает наше количество жителей".

"Заранее очень сложно спрогнозировать, как воздействовал бы распад ЕС на один из основополагающих его принципов — свободное передвижение граждан. Учитывая сверхплотную рабочую миграцию между Эстонией и Финляндией, возобновление пограничного контроля в лучшем случае будет означать более длительное пересечение границы десятками тысяч эстоноземельцев, также заметно повысятся затраты фирм на экспорт-импорт, что, в коненом итоге, скажется на цене товаров".

"Округляя, примерно 10% нынешнего бюджета Эстонии составляют поступления из бюджета ЕС. В случае, если в перспективе на 2021-2027 года эти поступления в какой-то степени снизятся, то при возможном распаде ЕС бюджет Эстонии лишится значительного дополнительного источника дохода. Дотации ЕС особенно важны в таких отрослях как сельское хозяйство, инвестиции в инфраструктуру, научная деятельность, развитие и т.д. "