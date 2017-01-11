"Эстония — маленькая страна. Окружающая нас среда безопасности за последние годы, к сожалению, ухудшилась. При выстраивании государственной обороны следует учитывать оба обстоятельства", — пишет председатель Комиссии Рийгикогу по гособороне, бывший министр обороны социал-демократ Ханнес Хансо в ответ на статью Le Monde.

"Это причина, по которой нам нецелесообразно строить опирающуюся только на профессиональных военных армию и государственную оборону. Наша государственная оборона должна иметь более широкую общественную основу, поэтому у нас есть обязательная срочная служба, прошедших которую молодых мужчин и женщин отправляют в резерв — так мы можем лучше использовать с целью обороны имеющийся ресурс, то есть создавшуюся военную компетенцию.

Организация учений — нормальная и обычная часть военной обороны. Мы организуем их как сами, так и вместе с союзниками, также мы рутинно привлекаем с оповещением за долгое время и резерв.

Прошедшие в конце прошлого года дополнительные учебные сборы с оповещением за короткое время были нужны, чтобы проверить, как резерв действует в реальной жизни. Живущим жизнью гражданских людей резервистам дали приказ за 24 часа прибыть в предусмотренное место сбора. 88% получивших приглашение прибыли в правильное время в правильное место, то есть подразделения достигли предусмотренной боеспособности. Это и нужно было доказать, и мы увидели, что имеющаяся на бумаге система работает и в реальной жизни.

Связывать такие учебные сборы с какими-то текущими политическими или международными темами нецелесообразно. Так же, как пожарные должны проверять надежность своих систем, граждане должны проверять дымовые датчики, полиция должна проверять свою готовность, армия тоже должна себя тестировать. Это совершенно нормально. Мы должны организовывать такие дополнительные учебные сборы и в будущем, очевидно, в большем объеме, чем прежде".