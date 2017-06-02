Ханнес Хансо: отношения Европы и США как брак по расчету

”Основы политики безопасности Эстонии успешно балансируют между союзническими отношениями в НАТО и оборонной политикой Евросоюза. Последняя начинает играть более важную роль, и это в интересах всех стран ЕС”, — подчеркнул председатель парламентской комиссии государственной обороны социал-демократ Ханнес Хансо, передает пресс-служба соцдемов.

”Мы точно не собираемся оставаться сторонними наблюдателями в дебатах о безопасности ЕС. Было бы разумнее направлять процесс в соответствии со своими взглядами. На самом деле, Эстония и поступает так, как недавно советовала канцлер Германии Ангела Меркель: европейцы должны больше заботиться о том, что их безопасность была в их руках, так как времена, когда мы могли полностью положиться на других, то есть на США, в каком-то смысле прошли”, — сказал Хансо.

На этой неделе парламент принял основы политики безопасности Эстонии, в фокусе которых не только сила и единство НАТО, но и влияние и возможности Евросоюза в вопросах общей безопасности стран ЕС.

По словам Хансо, углубленный политический диалог ЕС-НАТО, более тесное сотрудничество и координирование действий друг друга важно для членов обеих организаций, обеспечивающих безопасность Эстонии. Ясно, что одни не могут быть в безопасности без других. Членство стран в обоих союзах в значительной степени дублируется.

Хансо назвал преувеличенными предостережения о том, что США Трампа будут отдалятся от обороны трансатлантического сообщества.

”Как сказал влиятельный журналист Эдвард Лукас, сейчас трансатлантические отношения напоминают брак без любви. Чувства охладели, согласен. Но я бы назвал это браком по расчету, так как США, несмотря на заявления Белого дома, которые были по-разному интерпретированы, по-прежнему в Европе, в странах Балтии, в Эстонии. И я не вижу, чтобы они отдалялись”, — сказал Хансо. По его словам, экс-президент Ильвес был прав, когда ответил отрицательно на вопрос — живем ли мы в пост-американской эпохе НАТО.

”США понимают, что без Европы и их безопасность не так крепка, поэтому они нуждаются в европейцах, а мы нуждаемся в поддержке США”, — подчеркнул политик. Что Трамп на самом деле хочет? Чтобы определенные страны ЕС больше уделяли внимания собственной безопасности. Но, увы, это было представлено так, что вызвало замешательство. В любом случае, вопрос не в Эстонии, которая на протяжении многих лет выполняла все обязательства перед НАТО”.