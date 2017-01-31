Ханнес Хансо: на Ближнем Востоке находятся корни многих проблем

На этой неделе делегация комиссии по государственной обороне пребывает с визитом в Ливане. Там она встретится с министром обороны Якубом Риядом Саррафом и с коллегами из парламента, а также ознакомится с работой эстонских миротворцев в составе миротворческой миссии ООН UNIFIL.

”Эстония заинтересована в стабильной и мирной международной обстановке. Она поддерживает мирное решение конфликтов и подчеркивает важность защиты гражданских лиц, — сказал председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо. — Поэтому Эстония всегда серьезно относилась к миротворческим миссиям и, по возможности, их поддерживала”.

По словам Хансо, Эстония не может быть лишь потребителем безопасности, но должна вносить и свой вклад в ее укрепление. ”На Ближнем Востоке находятся корни многих проблем, связанных с безопасностью Европы и наших союзников”, — сказал Хансо и добавил, что наш вклад в миссию оценивается высоко.

Читать еще

По его словам, миссия в Ливане важна и потому, что мы участвуем в ней вместе с Финляндией. ”Эстония — член НАТО, а Финляндия — нет. Но в ходе миротворческой миссии мы можем нарабатывать опыт взаимодействия и долгосрочной совместной деятельности”, — сказал Хансо.

С мая 2015 года в Ливане в миротворческой миссии ООН в составе финского контингента совместного батальона Финляндии и Ирландии служит 38 эстонских действующих военнослужащих. Это — самая крупная иностранная миссия Оборонительных войск.

Основную часть эстонского контингента составляют входящие в состав финской роты мотопехотный взвод, поддерживающие элементы и штаб-офицеры. В задачи взвода входит наблюдение, патрулирование местности и комплектование контрольных пунктов. В ходе этой деятельности также идет сотрудничество с властями Ливана.

Принятие решений об участии Оборонительных войск в исполнении международных обязанностей государства входит в исключительную компетенцию Рийгикогу. В декабре прошлого года Рийгикогу дал мандат на участие Оборонительных войск в миссии UNIFIL до конца 2017 года.

В последний день визита делегация планирует встретиться в Бейруте с комиссией по государственной обороне ливанского парламента и с министром обороны Ливана Якубом Риядом Саррафом, с которым она обсудит борьбу с терроризмом и восстановление пограничного контроля в Ливане.

Наряду с председателем комиссии в Ливане с визитом также пребывают Оудекки Лооне, Йоханнес Керт и Мадис Миллинг.