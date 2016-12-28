По оценке председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнеса Хансо, чтобы укрепить военную мощь страны на всех фронтах, финансирование данной сферы должно вырасти в два раза, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы должны понимать, что конкретно мы можем позволить себе на имеющиеся средства. В отчете сказано, что можно было бы приобрести — три корабля, самолеты и вертолеты, наблюдательные вышки — но это миллиарды евро. И это только на приобретение, а ведь еще есть обслуживание. Поэтому, если мы хотим укрепить свою мощь, бюджет на оборону должен вырасти в два раза", — отметил Хансо.