Эстония не готова к береговой обороне — к такому выводу пришли эксперты, основываясь на результатах исследования по гособороне.

По оценке председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнеса Хансо, чтобы укрепить военную мощь страны на всех фронтах, финансирование данной сферы должно вырасти в два раза, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы должны понимать, что конкретно мы можем позволить себе на имеющиеся средства. В отчете сказано, что можно было бы приобрести — три корабля, самолеты и вертолеты, наблюдательные вышки — но это миллиарды евро. И это только на приобретение, а ведь еще есть обслуживание. Поэтому, если мы хотим укрепить свою мощь, бюджет на оборону должен вырасти в два раза", — отметил Хансо.