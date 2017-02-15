Халлемаа: наша цель — чтобы в любом уголке Эстонии кипела жизнь

По словам депутата Рийгикогу от Центристской партии и члена комиссии по вопросам государственной реформы Хельмута Халлемаа, перевод части учреждений за пределы Таллинна поможет вдохнуть новую жизнь на периферии, создать рабочие места, в том числе в таких областях, где нужны эксперты и специалисты.

Халлемаа говорит, что сейчас слишком рано делать какие-либо выводы на основании лишь нескольких набросков или возможных вариантов, но сам план — вернуть жизнь в небольшие города — достоин похвалы.

”Настало время, когда мы должны прекратить сосредотачиваться лишь на Таллинне. Наша цель — чтобы в любом уголке Эстонии кипела жизнь, в противном случае наши жители будут выезжать за пределы столицы только для того, чтобы посмотреть отчий дом родителей, заросший травой”, — признался Халлемаа.

По словам политика, который сам родом из Вильянди, жизнь возможна и за пределами столицы, в маленьких городах и селах, поэтому рабочих рук хватит, чтобы заполнить свободные должности. ”Не все люди, работающие в Таллинне, родом из столицы. Среди них много тех, кто родился в Вильянди, Пярну, Валга, Нарве или других городах, жители которых после окончания университета просто не смогли найти себе работы в своем регионе именно из-за отсутствия этой самой работы”, — сказал Халлемаа.

Он добавил также, что, если предоставить молодым семьям возможность уехать из столицы, с ее быстрым ритмом жизни в другие эстонские города, с более размеренным образом жизни, они воспользуются этим шансом. Рабочие места положительно скажутся на внутреннем потреблении, печальная картина на рынке недвижимости изменится в лучшую сторону и общее благосостояние людей улучшится.