Халлемаа: мы должны перенять у Северных стран модель финансирования местных самоуправлений

Весенняя сессия парламента завершилась тем, что депутаты приняли решение об упразднении уездных управ и дальнейшем распределении обязанностей. По словам депутата Рийгикогу Хельмута Халлемаа, дополнительные обязанности будут по плечу местным самоуправлениям, учитывая, что государство уже решило увеличить их финансирование, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Член Конституционной комиссии Рийгикогу Хельмут Халлемаа отметил, что несмотря на то, что государственная реформа уже запущена и первые шаги по укреплению местных самоуправлений сделаны, предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем все встанет на свои места. ”Центристская партия всегда поддерживала, чтобы самоуправления были наделены большими правами, обязанностями и средствами, так же мы выступали за более содержательную административную реформу. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что за короткий срок нахождения в правительстве нам удалось все это сделать реальностью.” — сказал Халлемаа.

Местные самоуправления будут наделены дополнительными обязательствами сразу же после того, как уездные управы канут в лету, то есть с 1 января 2018 года. ”Уездные управы как орган региональной власти давно себя изжили, будем честными, это случилось еще в 1993 году, когда их превратили в административные организации с ограниченными правами и необходимость в них стала теряться”, — отметил депутат парламента.

Самоуправления получат целый ряд новых задач, среди которых будет предоставление услуг для занятий спортом, молодежной деятельности, а также организация общественного транспорта, надзор за учебными заведениями, выдача разрешений на деятельность и надзор в социальной сфере, земельная реформа, а также надзор за административными актами местных самоуправлений. Чтобы обеспечить жителей уездов нормальным транспортным сообщением, государство уже решило выделить на эти цели дополнительно 21 миллион евро.

Халлемаа добавил также, что дополнительные обязанности самоуправления смогут выполнить лишь в том случае, если у них будет достаточно средств для их выполнения. Более того, необходимо изменить нынешнюю ситуацию, при которой самоуправления были лишены значительной доли финансирования в 2009 году. ”В общей сложности в следующем году самоуправления получат 30 миллионов евро, еще через год — 45 миллионов и в 2020 году — более 55 миллионов евро. Эти средства позволят самоуправлениям не только развивать уже существующие услуги, но и выполнять дополнительные обязательства”, — сказал Халлемаа.

В контексте государственного бюджета доходы самоуправлений вырастут с нынешних 5-6% до 23-28%. ”В действительности же эти цифры должны быть еще больше. Нам есть к чему стремиться, взять хотя бы модель финансирования местных самоуправления у Северных стран. Но это уже в перспективе”, — сказал Хельмут Халлемаа.

Халлемаа отметил, что не радовать не может вышедшая на финишную прямую административная реформа и запущенная государственная реформа. ”Главным приоритетом государственной реформы должно стать создание государственных домов, в которых жители нашей страны могли бы получать качественные услуги, перевод рабочих мест из столицы в другие регионы. Но для этого необходимо все очень хорошо продумать, чтобы в итоге принять взвешенное решение, которое благоприятно скажется на жизни населения”, — отметил Хельмут Халлемаа.