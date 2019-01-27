Хакеры опубликовали внутренние документы МВД РФ и Рособоронэкспорта

Значительная часть документов касается участия России в военном конфликте в Украине, связей Кремля и РПЦ, бизнеса российских олигархов, а также деятельности ряда российских политиков и журналистов.

Месть за взлом серверов Демократической партии

По наблюдениям некоторых экспертов, данную акцию можно расценивать как ответ на атаку российскими хакерами серверов Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года, сообщает газета The New York Times.

Среди выложенных в сеть файлов находится также группа документов под названием "хакерское копье". Они касаются фальсификации российской стороной расследования крушения над Украиной пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году.