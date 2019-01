Хакеры опубликовали внутренние документы МВД РФ и Рособоронэкспорта

По словам представителя группы Distributed Denial of Secrets Эммы Бест, сбор документов российской тематики не стоит считать преднамеренной местью за действия российских хакеров в 2016 году. "Однако это обстоятельство добавляет делу существенную иронию", — цитирует журналистку The New York Times.

По принципу WikiLeaks

Международная организация Distributed Denial of Secrets, основанная журналистской из Бостона Эммой Бест и ее единомышленниками, напоминает по принципу работы компанию WikiLeaks, приглашающую хакеров и информантов для публикации засекреченных документов. Кроме этого, активисты собирают воедино материалы однородной тематики, уже опубликованные в разных местах.

По информации The New York Times, часть данных из российского досье, касающихся российского МВД, организация Distributed Denial of Secrets предлагала в 2016 году WikiLeaks, однако получила отказ в публикации по причине того, что компания якобы не могла проверить достоверность этой информации.