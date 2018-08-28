28.08.2018, 18:18

Гуляйте спокойно: Кесклинн заключил договор c охранной фирмой для обеспечения безопасности в парках

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rus.delfi.ee
EST
Гуляйте спокойно: Кесклинн заключил договор c охранной фирмой для обеспечения безопасности в парках
Raepress

Управа района Кесклинн заключила сегодня, 28 августа, договор с охранной фирмой USS Security, чтобы взять районные парки под временную охрану.

Сегодня в 16 часов сотрудники охранной фирмы " USS Security" приступили к дежурству в саду Канути группой около 10 человек со всей необходимой техникой и транспортом.

Это сделано по решению состоявшегося сегодня же заседания Таллинской городской управы, поручившей Кесклиннаской районной управе заказать услугу охранной фирмы в парках района для обеспечения безопасности и общественного порядка пока на 10 дней.

”С сегодняшнего дня под временную охрану взят парк Канути, будет также взвешена необходимость присутствия охранников в других парках и зеленых зонах района Кесклинн. Сначала парк будет взят под охрану на десять дней и после этого город решит, необходимо ли ее продлить”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Он подчеркнул, что счет фирма будет выставлять за реальное количество часов, которые охранники проведут в парке. ”В парке разом будет несколько охранников и, при необходимости, они будут работать и ночью”, — отметил Свет.

”Наш первый шаг заключается в том, чтобы обеспечить безопасность горожан. В дальнейшем, чтобы решить проблему молодежной преступности необходимо сотрудничество различных учреждений, в том числе чиновников, полиции, социальных служб и молодежных работников. Семья также играет очень важную роль”, — отметил старейшина района Кесклинн.

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