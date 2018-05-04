Губишь здоровье — плати больше. Глава Больничной кассы выступает за дифференцированное медстрахование

По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, дифференцированное медицинское страхование — хорошая идея, которая помогла бы разделить на тех, кто бережет свое здоровье, и тех, кто его губит. В то же время он признает, что внедрение такой системы сейчас было бы крайне затруднительным.

”Мне бы хотелось премировать тех, кто пьет меньше, не курит и занимается спортом. Как это можно было бы сделать?”, — спросил он на итоговой годовой конференции KPMG. По его мнению, это можно было бы сделать путем введения системы дифференцированного медицинского страхования, по которой больше платили бы те, что не заботится о своем здоровье.

Как бы то ни было, Лаане признал, что незамедлительно внедрить данную систему невозможно и для выработки более здоровых привычек населения придется пользоваться иными методами, например, можно упразднить налог на спецльготы для предприятий, поддерживающие спорт.