04.05.2018, 19:40

Губишь здоровье — плати больше. Глава Больничной кассы выступает за дифференцированное медстрахование

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rus.delfi.ee
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Rain Laane
Rain LaaneFoto: Madis Veltman

По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, дифференцированное медицинское страхование — хорошая идея, которая помогла бы разделить на тех, кто бережет свое здоровье, и тех, кто его губит. В то же время он признает, что внедрение такой системы сейчас было бы крайне затруднительным.

”Мне бы хотелось премировать тех, кто пьет меньше, не курит и занимается спортом. Как это можно было бы сделать?”, — спросил он на итоговой годовой конференции KPMG. По его мнению, это можно было бы сделать путем введения системы дифференцированного медицинского страхования, по которой больше платили бы те, что не заботится о своем здоровье.

Как бы то ни было, Лаане признал, что незамедлительно внедрить данную систему невозможно и для выработки более здоровых привычек населения придется пользоваться иными методами, например, можно упразднить налог на спецльготы для предприятий, поддерживающие спорт.

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